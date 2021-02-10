Boateng’in ayrıldığı kız arkadaşı ölü bulundu

Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng’in eski kız arkadaşı Kasia Lenhardt, yıldız futbolcuyla ayrıldıktan bir hafta sonra Berlin’deki evinde ölü bulundu.

Almanya’nın en ünlü futbol takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Jerome Boateng ve kız arkadaşı Kasia Lenhardt, 15 aylık ilişkisini geçtiğimiz hafta sonlandırmıştı.

Çiftin yollarını ayırmasından bir hafta sonra 25 yaşındaki Lenhardt, başkent Berlin’deki evinde ölü bulundu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Polis, Lendhart’ın evinde ikinci veya üçüncü şahısların bulunduğuna dair herhangi bir kanıta rastlanmadığını belirterek, olayda cinayet şüphesi olmadığını ve intihar ihtimali üzerinde durduklarını bildirdi.

BİRBİRLERİNİ SUÇLAMIŞLARDI

Polonya doğumlu model Lenhardt ve yıldız futbolcu Boateng, ayrılığın ardından birbirlerini suçlamıştı. Lenhardt, 32 yaşındaki futbolcunun ilişkileri boyunca yalan söylediğini ve kendisini aldattığını öne sürmüştü.

Boateng ise Lenhardt’ı, bir önceki kız arkadaşıyla ilişkisini sabote etmekle suçlamıştı.

"BU KADAR ÇOK YALAN DUYMAMIŞTIM"

Ayrılık açıklamasının ardından Lenhardt, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Boateng için şeytan yakıştırması yaparak, “Kesinlikle konuşacağım ama kendimi toparlamam gerekiyor. Lütfen bana biraz zaman verin. Bu kadar çok yalan duymamıştım. Kendimi kandırılmış, kullanılmış hissediyorum." ifadelerini kullanmıştı.