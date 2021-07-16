Bodrum girişinde tatilciler, uzun kuyruk oluşturdu

Tatil döneminde Bodrum'u tercih edenler, ilçe girişinde oluşan kilometrelerce uzunluktaki kuyrukları aşarak tatil noktasına varmaya çalışıyor.

Kurban Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük bayram tatilinin ardından turistik beldelere olan talep yoğunlaştı.

Muğla'daki Bodrum ise bu yıl da en gözde tatil beldesi olmayı sürdürüyor.

Çok sayıda yerli turist, araçlarıyla ilçenin girişinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu.

"ÖZEL ARAÇLARLA GELENLER TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTURUYOR"

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, “Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz. Özellikle dağıtım işi yapan sektör temsilcileri trafikteki aksamalar nedeniyle sorunlar yaşıyor. Toplu taşıma seferlerinde aksaklıklar meydana geliyor. Bununla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının bir çalışma yaptığını biliyoruz. Umarım en kısa sürede bu sorunun önüne geçilir” dedi.

SEKTÖRDE MEMNUNİYET ARTTI

Otellerdeki doluluk oranının beklentilerinin üzerinde olduğunu söyleyen Girgin, bu durumun sektörde memnuniyet yarattığını ifade etti.