Bodrum havalimanına yılın ilk turist kafilesi geldi

Bodrum Havalimanı'nda, Moskova'dan gelen uçağın iniş yapmasıyla yılın ilk turist kafilesi karşılandı.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Milas - Bodrum Havalimanı’nda Rusya’dan gelen Azur Air uçağı su tankıyla karşılandı.

233 TURİST OTELLERİNE GÖTÜRÜLDÜ

TÜRSAB Başkanı Yüksel Aslan, "Milas Bodrum Havalimanı'na 2021 yaz sezonunun ilk charter yolcu uçağı bugün saat 13.50'de Moskova'dan indi. 233 yolcu getiren uçaktan inen turistler, seyahat acenteleri tarafından karşılanarak Bodrum'daki otellerine götürüldüler. 18 Nisan itibarıyla aynı hava yolu şirketi, her gün Moskova ve Kiev'den Bodrum'a uçacak" dedi.

"ARTMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

Turistleri karşılayan TAV Milas - Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu “Havalimanımızda sezonun ilk dış hat uçuşunu karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Pandemiye karşı tüm önlemlerimizi aldık. Yolcularımıza güvenli ve konforlu seyahat deneyimi sunmak üzere paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz. Seyahat kısıtlamalarıyla ilgili belirsizlikler sürse de, bu sezon yolcu trafiğimizin geçen yıla göre artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

"2021 HARAKETLİ VE YOĞUN GEÇECEK"

Milas Kaymakamı M. Ünver Böke ise, 2021 turizm sezonunun Muğla ve Milas - Bodrum destinasyonunda haraketli ve yoğun geçeceğinin işaretleri olduğunu ifade etti.

"Ülkemizi ve bölgemizin eşsiz güzellikteki doğasını deneyimlemek için Milas - Bodrum Havalimanını kullanacak tüm misafirlerimiz için Pandemi tedbirleri başta olmak üzere tüm tedbirlerin eksiksiz alındı." diyen Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle pandemi döneminde güvenli seyahat için Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World tarafından oluşturulan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu sahibi olan havalimanımız, SHGM tarafından Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonuna da sahip bir Havalimanı olarak bölgemizde konaklayacak misafirlerimize uluslararası standartlarda ve güvenli bir şekilde hizmet verecektir”