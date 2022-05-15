Bodrum plajlarında yoğunluk arttı

Bodrum'da, hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyretmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden olan Muğra'nın Bodrum ilçesinde güneşi gören yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu.

Hava sıcaklığı 26 derece

Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler denize girerek güneşin ve güzel havanın keyfini çıkardı.

Bazıları plajda uzanıp güneşlendi, bazıları ise kentin işlek caddelerinde yürüyüş yaptı.

Turistler denizin tadını çıkardı

DHA'nın haberine göre özellikle başta Kumbahçe olmak üzere, Bitez, Gümbet ve Ortakent mahallerinde yerli ve yabancı turistler denize girdi.





































