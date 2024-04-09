Bodrum sahillerinde lahmacun-ayran fiyatı Her yıl tatil sezonunda gündeme gelen tatil beldelerindeki lahmacun-ayran fiyatı 450 TL'den 900 TL'ye çıktı.

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Havalar ısındı tatil sezonu için rezervasyonlar başladı...

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte sezonun başladığı belirtilirken hareketlilik nisan ayının başında hissedildi.

Sezon başladı, tatil beldelerinde fiyatlar gündeme geldi

Tatil beldelerinde, bayram tatili yoğunluğu yaşanırken meşhur lokasyonlardaki fiyatlar her sezon olduğu gibi bu sezonun başında da gündemde.

Öyle ki Bodrum sahillerindeki lahmacun ve ayran fiyatları bu konuda en dikkat çeken kalemler.

Bodrum'da lahmacun-ayran fiyatı

Her yıl bölgedeki enflasyon neredeyse bu iki gıdanın fiyatıyla ölçülür hale geldi.

Bu kapsamda bu yıl Bodrum sahillerinde lahmacun ve ayranın fiyatları da belli oldu.

Geçtiğimiz yıl 310 TL'ye satılan lahmacunun tane fiyatı bu yıl 650 liraya çıktı. Ayranın ise 2023'te 140 TL olan fiyatı 250 TŞ'ye dayandı.

450 TL'den 900 TL'ye

Böylece ayran-lahmacun fiyatı 450 TL'den 900 TL'ye yükselmiş olurken yıllık enflasyon yüzde 100 oldu.

Bodrum biçlerinde lahmacun yenir mi tartışması

Dünyaca ünlü plajlarda her yaz objektiflere yansıyan ünlülerin sahillerde lahmacun-ayran yediği görüntüler uzun yıllardır sık sık magazin haberlerine konu oluyor.

Kimileri yaz sıcağında lahmacun tüketilmesiyle dalga geçerken kimileri ise fiyatına dikkat çekiyor.

Uzun yılardır tartışılan bu konu her yaz yeniden alevlenip astronomik fiyatlarla kendinden söz ettiriyor.