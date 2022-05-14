Bodrum ve Marmaris'te sezon açıldı

Güney Ege'nin turizm merkezlerinden Marmaris'te yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye'deki turizm merkezleri dolmaya başladı.

Güney Ege'nin turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

Sahiller doldu

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'un sahillerinde yoğunluk yaşandı.

Yerli ve yabancı tatilciler özellikle Paşatarlası ve Kumbahçe başta olmak üzere ilçenin birçok sahilinde yoğunluk oluşturdu.

Yürüyüş yapanlar da oldu

AA'nın haberine göre, bazı vatandaşlar da güzel havada aileleriyle yürüyüş ve alışveriş yaptı.