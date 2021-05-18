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    Bodrum'a demir atan milyon dolarlık yat

    Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen 28 milyon 500 bin euroluk altın renkli mega yat "Khallılah", görenleri kendine hayran bıraktı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 12:39
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    Bodrum'a demir atan milyon dolarlık yat

    Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak açıklarında demirleyen Marshall Adaları bayraklı 28 milyon 500 bin euro değerindeki altın rengindeki "Khallılah" isimli 48 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki yatı görenler dönüp bir daha baktı.

    Dünyanın en pahalı 10 yatı arasında yer alan altın rengindeki yatın dış görünümü ise uzay mekiği ve yarış otomobiline benzetildi.

    İÇİNDEKİLER MERAK EDİLİYOR

    Yatın içerisinde kimin olduğu sır gibi saklanırken, zaman zaman yat içerisinde bulunanların botlarla denize açıldığı görüldü.

    Amerika’da üretilen ultra lüks yat, 2014 yılında denize indirildi. Yatın içerisinin ise bir saraydan farksız olduğu öğrenildi. Spor salonu, spa, restoran, eğlence kulübü, jakuzi gibi birçok özelliği olan su sporları ile ilgili her türlü ekipmana sahip yatın bir kısmında ise gerçek altın kullanıldığı öğrenildi.

    Bodrum’a demir atan yatın daha sonra Ege sahillerinde tura çıkacağı, ilk uğrayacağı yerlerden birinin ise Kuşadası olacağı öğrenildi.

    Bodrum'a demir atan milyon dolarlık yat VİDEO

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #1

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #2

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #3

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #4

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #5

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #6

    Bodrum a demir atan milyon dolarlık yat #7

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