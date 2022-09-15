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    Bodrum'da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi

    Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da 1960'lı yıllarda dolmuş olarak kullanılan araç, bakımları yapıp yenilendikten sonra turizm polisi tarafından kullanılmaya başlandı.
    • 15.09.2022 - 22:13
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    Bodrum'da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model WILLYS marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

    Vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu

    Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki turizm polisine tahsis edilen araç, vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu.

    Aracı görenler polislerle fotoğraf çektirdiler

    AA'nın haberine göre, Bodrum sokaklarında gezen aracı görenler ise araç ve polislerle fotoğraf çektirdi.

    Bodrum da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi #1

    Bodrum da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi #2

    Bodrum da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi #3

    Bodrum da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi #4


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