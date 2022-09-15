Bodrum'da 1954 model araç yenilenerek turizm polisinin hizmetine verildi

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da 1960'lı yıllarda dolmuş olarak kullanılan araç, bakımları yapıp yenilendikten sonra turizm polisi tarafından kullanılmaya başlandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model WILLYS marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

Vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki turizm polisine tahsis edilen araç, vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu.

Aracı görenler polislerle fotoğraf çektirdiler

AA'nın haberine göre, Bodrum sokaklarında gezen aracı görenler ise araç ve polislerle fotoğraf çektirdi.