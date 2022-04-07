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    Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 20:20
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    Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla İl Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

    30 GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.

    Ekipler, bugün ise saat 01.00'de yine Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Bodrum da 30 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da 30 kaçak göçmen kurtarıldı #2


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