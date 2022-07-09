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    Bodrum'da bayram tatilinde plajlar doldu

    Kurban Bayramı tatilini kentte geçiren yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da çevre temizliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    • 09.07.2022 - 16:33
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 16:57
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    Bodrum'da bayram tatilinde plajlar doldu

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahil kesimlerine akın etti.

    Tatilcilerin birçoğu, tercihlerini dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Muğlan'nın Bodrum ilçesinden yana kullandı.

    Bodrum'da bayram yoğunluğu yaşanırken yerli ve yabancı turistlerin bir hayli fazla olması da dikkat çekti.

    Kimi denize girdi kimi de güneşlendi

    Tatilcilerin bazıları, başta Bitez, Gümbet, Ortakent, Yalıkavak, Gümüşlük ve Göltürkbükü gibi plajlarda denize girirken bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

    Bodrum'da bayram tatilinde plajlar doldu

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    Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için halk plajlarında gerekli önlemlerin alındığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevre temizliği ve ortak kullanım malzemeleri konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

    "Yürütülen çalışmalarımız sürüyor"

    DHA'nın haberine göre Ahmet Aras, "Bu yıl sayısı 70'e yükselen halk plajımızda Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Birimlerimiz plaj ve çevresinde günlük atık toplama faaliyetlerini sürdürüyor.

    Öte yandan, plajlara yerleştirilen 1461 adet şemsiyeden 140 tanesinin kırılması ve bazılarının da bilinmeyen kişi veya kişilerce alınması üzerine yerine yenileri yerleştirildi. Vatandaşların ve misafirlerin Bodrum'un eşsiz kıyılarından ve denizden rahat bir şekilde ve daha fazla faydalanabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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