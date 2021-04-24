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    Bodrum'da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı

    Bodrum'da sokak kısıtlamasından muaf olan turistler, boş kalan plajların keyfini sürdü.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 24.04.2021 - 17:10
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    Bodrum'da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bodrumlular kısıtlamaya büyük oranda uyarken, cadde ve plajlar ise turistlere kaldı.

    BODRUMLULAR BALKONDA, TURİSTLER PLAJDA

    Bodrum'un meydan, cadde ve sokaklar, kısıtlamada boş kaldı. Turistler, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

    Dünyaca ünlü Kumbahçe Paşatarlası ve Gümbet Sahili'ne gelen turistler hava sıcaklığının 26, deniz su sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte denizin keyfini çıkardı. Bodrumlular ise balkonlarında oturup güneşli havadan faydalanmaya çalıştı.

    Bodrum'da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı VİDEO


    Bodrum da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı #1

    Bodrum da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı #2

    Bodrum da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı #3

    Bodrum da boş kalan plajların keyfini turistler çıkardı #4

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