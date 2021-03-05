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    Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

    Lastikten şezlonga denizin dibini temizleyen dalgıçlar kadar o anları izleyenler de büyük şaşkınlık yaşarken, çalışmalar sualtı kamerasınca görüntülendi.
    • AA
    • 05.03.2021 - 14:37
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 15:05
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    Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

    Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesince Gümbet Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

    2 SAATTE 1 TON ATIK ÇIKARILDI

    Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden otomobil lastiği, plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.

    Denizden çıkarılanlar arasında 20'ye yakın şezlongun da olduğu görüldü.

    GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı. Etkinliği takip eden bazı vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.

    Temizlik çalışması sualtı kamerasınca da görüntülendi.

    Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı VİDEO

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #1

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #2

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #3

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #4

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #5

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #6

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #7

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #8

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #9

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #10

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #11

    Bodrum da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı #12

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