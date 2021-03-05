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Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

Bodrum'da dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde bir ton atık toplandı

Lastikten şezlonga denizin dibini temizleyen dalgıçlar kadar o anları izleyenler de büyük şaşkınlık yaşarken, çalışmalar sualtı kamerasınca görüntülendi.