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    Bodrum'da ders esnasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

    Bodrum’da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 09:56
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    Bodrum'da ders esnasında fenalaşan öğretmen hayatını kaybetti

    Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir okulun sınıf öğretmenliğini yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu.

    İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı.

    BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

    Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli’ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Esra Kahraman

    VEFAT ETTİ

    İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti.

    Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

    Esra Kahraman

    Esra Kahraman

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