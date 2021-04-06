Bodrum'da fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bir binanın otopark çatısı, park halindeki otomobilin üzerine düştü, dev dalgalar ise Kumbahçe sahilini dövdü.

Bodrum'da iki gündür etkili olan lodos, yerini fırtınaya bıraktı. Öğle saatlerinde etkisini artıran fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, sahillerde de dev dalgalar oluştu.

OTOPARK ÇATISI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Cevat Şakir Caddesi'ndeki bir binanın otopark çatısı bulunduğu yerden sökülüp, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar meydana geldi. Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, ilçenin bazı yerlerinde ağaçların devrilmesine de neden oldu.

SAHİLDEKİ İŞLETMELER KEPENK KAPATTI

Fırtına nedeniyle ünlü sahiller boş kalırken, sahil bandında bulunan birçok işletme önlem alarak kepenk kapattı. Fırtına nedeniyle belediye yetkilileri, vatandaşları çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi konularında dikkatli olunması yönünde uyardı.



































