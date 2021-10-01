Bodrum'da hava sıcaklığını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soluğu tatilde aldı. Sahile gelenlerin bir bölümü denize girerken, bir bölümü ise güneşlenerek kitap okumayı tercih etti.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum, yazdan kalma günleri yaşıyor.

Ülkenin bazı bölgelerinde soğuk hava etkili olurken, Bodrumlular ise yazı henüz uğurlamadı.

Hava sıcaklığı 30 dereceye ulaşırken, tatil yapan yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Tatilcilerin bir bölümü denizin ve güneşin tadını çıkarırken bazı tatilciler sahildeki kafelerde kitap okumayı tercih etti.

BODRUM YAZI YAŞIYOR

Ekim ayının ilk gününde Kumbahçe ve Paşatarlası sahillerinde denize girenler sahil, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Bazı tatilciler, Bodrum'a ilk kez geldiklerini ve bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu söyledi.

Birçok şehir soğuk hava ile mücadele etmeye başlarken, Bodrum’daki sıcak hava Türkiye’nin 4 mevsimi bir arada yaşadığını gösterdi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı VİDEO

