Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi: Vatandaşlar sahillere akın etti Hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiği Bodrum'da yerli ve yabancı turistler sahillere akın ederken, denize girerek serinledi.

DHA

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte tatilciler rotalarını oluşturuyor.

Vatandaşlar tatil beldelerine adeta akın etti.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan Muğla'da da durum değişmedi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 38 dereceye yükseldi

Önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da yaz sezonu hareketliliği başladı.

İlçede hava sıcaklığı 38, deniz suyu sıcaklığı ise 23 derecelere yükseldi. Başta Gümbet plajı olmak üzere Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Yalıkavak gibi sahillerde yoğunluk yaşandı.

Sıcak havada denize girerek serinlediler

Sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Bazı turistler denizde su oyunları oynarken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)