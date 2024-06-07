Bodrum'da hava sıcaklığı 48 dereceye yükseldi: Vatandaşlar sahile akın etti Her yıl binlerde turisti ağırlayan Bodrum'da hava sıcaklığı araç termometrelerinde 48 dereceyi görürken, sıcaktan bunalan vatandaşlar sahile giderek serinledi.

İHA

Yurt genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.

Bu durum her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Muğla'da da değişmedi.

Termometreler 48 dereceyi gösterdi

Turizmin göz bebeği Bodrum'da gündüz 44 derecelere ulaşan hava sıcaklığı ile başladı.

Araç termometreleri 48 dereceyi gösterdiği Bodrum'da adeta nefes almakta bile zorlanan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Deniz sıcaklığı 23 dereceye ulaştı

Nem oranının yüzde 40'a ulaştığı, deniz suyu sıcaklığının da 23 derece olarak ölçüldüğü adeta çöl sıcaklığına ulaşan ilçede vatandaşlar, gölgede oturmayı tercih etti.

Kavurucu sıcaklar nedeniyle vatandaşların gölge alanlarda durması ise dikkatlerden kaçmadı.

Sıcakların önümüzdeki günlerde daha artacağı öğrenildi.

560 yolculu kruvaziyer gemi Bodrum'da

Öte yandan, Bahamalar Bayraklı 180 metre boyundaki Seabourn Encore isimli kurivaziyer gemisinden de Amerikalı 560 yolcu ve 416 personel Bodrum'a geldi.

Gölge yerlerde gezmeyi tercih eden turistler, Bodrum'un tarihi ve kültürel alanlarını gezdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)