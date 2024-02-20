Bodrum'da hedef belli: Denizden 100 bin, hava yoluyla 1 milyon turist! Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'a geçtiğimiz yıl 101 kruvaziyer, 102 bin 479 yabancı turist getirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Bodrum, Türkiye'nin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Yerli ve yabancı turistlerin her yıl uğrak yeri olan Bodrum, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından birisi aynı zamanda.

Bodrum'a geçtiğimiz yıl 101 kruvaziyer, 102 bin 479 yabancı turist getirdi.

Bu yıl nisan ayından itibaren Bodrum'a yolcu gemilerinin gelmesi beklenirken hedefin ise geçtiğimiz yılla aynı seyirde ilerlemesi bekleniyor.

"Planlamalar yapıldı"

Bu yıl ilgili hava yolu ve yolcu gemileriyle planlamaların yapıldığını belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "2024 yılı içerisinde 100'den fazla yolcu gemisi ile 100 binden fazla yabancı turistin Bodrum'a gelmesi bekleniyor. Diğer yandan, hava yoluyla bu yıl Bodrum'a 1 milyonun üzerinde yolcu bekliyoruz. Ocak ayından itibaren ilgili havayolu firmalarıyla uçuş planlamaları yapıldı.

26 Mart'tan sonra yoğunluğun olacağını düşünüyoruz. Özellikle bu yıl da yolcu gemileriyle ABD ağırlık turist gelmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra İstanbul Gala Port'tan da yolcu çıkışları yapılıyor. Aksilik olmazsa bu yıl satışların iyi olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"Bodrum'a yolcu bekliyoruz"

Bodrum'un vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu belirten Dengiz, "Bunu ispatladık ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu yıl yine İngiltere, Rusya, Almanya, Polonya gibi ülkelerden Bodrum'a yolcu beklemekteyiz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)