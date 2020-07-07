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    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama

    Bodrum katları su basarken, patlamanın etkisiyle yolda çukur oluştu.
    • AA
    • 07.07.2020 - 17:29
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    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

    Yalıkavak Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde yaşanan olayda, patlamanın ardından yolda göçük oluştu.

    Bazı evlerin bahçeleri, bodrum katları ve depolarını su bastı. Hasar oluşan yolda araçlar ve yayalar güçlükle ilerleyebildi.

    YOLDA ÇUKUR OLUŞTU

    Belediye ekipleri, bölgede onarım ve temizlik çalışması başlattı.

    İsale hattındaki patlamanın ardından yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama VİDEO

    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama #2

    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama #3

    Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama #4

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