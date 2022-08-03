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- Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi
Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi
Yasal olmayan yollarla otellere satmak amacıyla getirilen midye ve balıklar, ekipler tarafından tespit edilerek el konuldu. Kaçakçılık yapan şüpheliye ise toplam 10 bin 811 lira ceza kesildi.
- 03.08.2022 - 16:25
- Güncelleme : 03.08.2022 - 17:01
Muğla'nın Fethiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti.
İzmir'den yasal olmayan yollarla Fethiye'ye midye ve balık getireleceği bilgine ulaşıldı.
Şüphelinin kullandığı kamyonet durduruldu
Uygulama noktası oluşturan ekipler, R.T. isimli şüphelinin kullandığı kamyoneti durdurdu.
Kamyonette bulunan balık çeşitleri
Kamyonette 3 kasa istavrit, 20 kasa levrek, 5 kasa barbun, 22 kasa çipura, 3 kasa kaya levreği, 12 kasa kalamar, 3 kasa gopez, 2 kasa somon, 3 granyöz, 6 koli ithal karides, 5 kasa tekir, 60 çuval kara karides, 2 çuval kum midyesi ele geçirildi.
Toplam 10 bin 811 lira ceza kesildi
DHA'nın aktarımına göre; Fethiye Tarım Müdürlüğü görevlilerince su ürünlerine el konularak şüpheliye 7 bin 429 lira, jandarma ekiplerince ise 3 bin 382 TL ceza kesildi.