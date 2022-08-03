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Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi

Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi

Yasal olmayan yollarla otellere satmak amacıyla getirilen midye ve balıklar, ekipler tarafından tespit edilerek el konuldu. Kaçakçılık yapan şüpheliye ise toplam 10 bin 811 lira ceza kesildi.