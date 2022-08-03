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    Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi

    Yasal olmayan yollarla otellere satmak amacıyla getirilen midye ve balıklar, ekipler tarafından tespit edilerek el konuldu. Kaçakçılık yapan şüpheliye ise toplam 10 bin 811 lira ceza kesildi.
    • 03.08.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 17:01
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    Bodrum'da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ihbarı üzerine harekete geçti.

    İzmir'den yasal olmayan yollarla Fethiye'ye midye ve balık getireleceği bilgine ulaşıldı.

    Şüphelinin kullandığı kamyonet durduruldu

    Uygulama noktası oluşturan ekipler, R.T. isimli şüphelinin kullandığı kamyoneti durdurdu.

    Bodrum da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi #1

    Kamyonette bulunan balık çeşitleri

    Kamyonette 3 kasa istavrit, 20 kasa levrek, 5 kasa barbun, 22 kasa çipura, 3 kasa kaya levreği, 12 kasa kalamar, 3 kasa gopez, 2 kasa somon, 3 granyöz, 6 koli ithal karides, 5 kasa tekir, 60 çuval kara karides, 2 çuval kum midyesi ele geçirildi.

    Toplam 10 bin 811 lira ceza kesildi

    DHA'nın aktarımına göre; Fethiye Tarım Müdürlüğü görevlilerince su ürünlerine el konularak şüpheliye 7 bin 429 lira, jandarma ekiplerince ise 3 bin 382 TL ceza kesildi.

    Bodrum da kaçak balık taşıyan şüpheliye 10 bin 811 lira ceza kesildi #2


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