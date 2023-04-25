Bodrum'da otomobilden ürken deve cadde ortasında zıpladı Muğla'nın Bodrum ilçesinde düğün öncesi ağırlık götürme töreni esnasında otomobilden ürken deve, zıplamaya başladı. O esnada caddede yürüyen yerli ve yabancı turistler büyük panik yaşadı.

İHA

Muğla'da yaşanılan olay, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu..

Bodrum ilçesi Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, caddede deve ile ağırlık götürme töreni esnasında caddedeki bir otomobilden ürken deve zıplamaya başladı.

Zıplayan deve taşıdığı tüm malzemeleri yere düşürdü

Taşıdığı malzemeleri yere düşüren deve, cadde kenarındaki işletmelerin tentelerine de çarptı. Daha sonra yere düşen hayvan, tekrar ayağa kalkıp zıplamaya devam etti.

Caddedeki yerli ve yabancı turistlerin panik anları kamerada

O esnada caddede bulunan yerli ve yabancı turistler, panikle etrafa kaçışmaya başladı. Deve, güçlükle zapt edildi. O esnada yaşanan panik, cep telefonu kamerasına yansıdı.