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    Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası yol çöktü, cadde ve sokaklar göle döndü. Yolda oluşan çukura giren otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 18:11
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    Bodrum'da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi Şehit Polis Ercan Yangöz Caddesi’nde bugün ana isale hattında patlama meydana geldi.

    ASFALTTA ÇUKUR OLUŞTU

    Patlama sonrası asfalt parçalandı, patlaktan çıkan tonlarca suyla cadde göle döndü. Su hattından tonlara metreküp su çevreye aktı, bölgedeki bir evin bahçesini su bastı.

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #1

    OTOMOBİL ÇUKURA DÜŞTÜ

    Patlamanın hemen sonrasında caddeden geçen bir otomobil ise açılan çukura düştü. Araç sürücüsü ile araçtaki yolcu, o esnada bölgede bulunan bir kepçe tarafından kurtarıldığı ifade edildi. İhbarın ardından MUSKİ tarafından hatta giden su kesildi.

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #2

    YOL TRAFİĞE KAPANDI

    Ekipler yolu kapattı, trafik akışı başka bir güzergahtan verildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Patlama nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.

    Caddeden geçen vatandaşlar da meraklı gözlerle neler olup bittiğini anlamaya çalıştı.

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #3

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #4

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #5

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #6

    Bodrum da patlayan isale hattı sonrası oluşan çukura otomobil düştü #7

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