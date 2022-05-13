Bodrum'da plaja beyaz kum sermek isteyen otele idari yaptırım

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir otelin sahile beyaz kum sermek için hazırlık yaptığı ihbarı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, otele idari yaptırım uyguladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri, sezon hazırlıklarını yapan turizm tesislerinde kıyı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Gümbet Koyu'nda bir otelin sahile beyaz kum serimi yapıldığı ihbarını alan belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Beyaz kum serilmeden yakalandı

Yapılan incelemeler neticesinde, 13 çuval içinde niteliği belirlenemeyen beyaz kum olduğu, serim için sahilde gerekli düzenlemelerin yapıldığı ancak sahile herhangi bir serim işlemi henüz yapılmadığı tespit edildi.

İşletmecilerin izinleri olmadığı tespit edildi

DHA'nın haberine göre, belediye ekiplerinin incelemeleri sırasında ilgili firma ve otel işletmecilerinin herhangi bir izinlerinin bulunmadığı belirlendi. Yerinde yapılan kontrollerde çuvallardaki beyaz kum ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, tutanak altına alınarak idari yaptırım uygulandı. İncelemelerin ardından beyaz kum dolu çuvallar, belediye ekipleri kontrolünde iş makinesi yardımıyla getirildiği tıra geri yüklenerek bölgeden gönderildi.

"Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Sahillerimizin doğal görünümünü bozan bu tür müdahalelere geçit vermeyeceğiz. Bölgemizde, ekiplerimiz ile Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü birimlerinin denetimleri aralıksız devam ediyor. Kıyılarımızın doğallığını bozacak müdahalelere bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yasal yaptırımlarla karşılık verilecektir" dedi.





















