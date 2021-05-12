Bodrum'da sessizlik hakim

Bodrumun sahilleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistlere kaldı.

Tam kapanma kapsamında kurallara uyan Bodrumlular evden çıkmazken, kentin ünlü plajlarında turistler denizin keyfini çıkardı.

ÜNLÜ PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminde kentin cadde, sokak ve meydanlarında sakinlik yaşanıyor.

Hava sıcaklığı 26 derece ölçüldüğü Bodrum'un en işlek yerleri boş kaldı. Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ise kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, daha sonra güneşlendi.





EKİPLER DENETİM YAPTI

Öte yandan polis ekipleri ise, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip denetim yaptı.







