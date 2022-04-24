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    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
    • 24.04.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 20:50
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    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu

    Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklığı hafta sonu 30 dereceye kadar yükseldi.

    Sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.

    Sahillerde yoğunluk oluştu

    İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde yoğunluk oluştu.

    İHA'nın haberine göre, kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı. Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.

    Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu VİDEO

    Bodrum da sezon açıldı: Sahiller doldu #1

    Sıcaklık 30 dereceye yakın seyredecek

    Bodrum’da hava sıcaklılarının önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.

    Bodrum da sezon açıldı: Sahiller doldu #2

    Bodrum da sezon açıldı: Sahiller doldu #3

    Bodrum da sezon açıldı: Sahiller doldu #4


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