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Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca vatandaşlar ve turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
- 24.04.2022 - 20:38
- Güncelleme : 24.04.2022 - 20:50
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum’da hava sıcaklığı hafta sonu 30 dereceye kadar yükseldi.
Sıcaklık artışıyla birlikte vatandaşlar soluğu sahillerde aldı.
Sahillerde yoğunluk oluştu
İlçedeki Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Turgutreis sahillerinde yoğunluk oluştu.
İHA'nın haberine göre, kimi vatandaşlar denize girerek serinlerken kimileri sahilde uzanarak güneşin tadını çıkardı. Sahillerdeki yürüyüş yolları ve kafelerdeki yoğunluklar da dikkati çekti.
Bodrum'da sezon açıldı: Sahiller doldu VİDEO
Sıcaklık 30 dereceye yakın seyredecek
Bodrum’da hava sıcaklılarının önümüzdeki hafta da 30 dereceye yakın seyredeceği kaydedildi.