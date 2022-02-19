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Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

Muğla Bodrum'da hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.