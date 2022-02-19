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    Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

    Muğla Bodrum'da hava sıcaklığının 25 dereceye çıkması ile vatandaşlar sahile akın etti. Bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.
    • İHA
    • 19.02.2022 - 18:33
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    Bodrum'da sıcak havayı gören denize koştu

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye kadar çıktı.

    Sıcak havayı görenler özellikle Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerine akın etti.

    DENİZE GİRDİLER

    Türkiye’nin birçok şehrinde soğuk hava yaşanırken Bodrum'da Şubat ayında denize girerek güneşli havanın tadını çıkardı.

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    SAHİLDE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

    Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri doldurdu. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri sandalyeleri sahile kurarak bir yandan balık tutup, bir yandan kitap okudu. Bazı vatandaşlar da suya ayaklarını sokarak denizin tadını çıkardı.

    Meteorolojiden alınan bilgiye göre Bodrum’da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

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