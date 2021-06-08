Bodrum'da sıcaklık 30 dereceye çıktı, sahiller doldu

Normalleşme dönemiyle birlikte yerli ve yabancı turistler Bodrum'a akın etti.

Türkiye'de tam kapanma vaka ve vefat sayılarında düşüş getirdi, normalleşme dönemi başladı.

Havaların ısınmasıyla beraber, tatilciler soluğu gözde tatil mekanı Bodrum'da aldı.

TATİLCİLER SICAK HAVANIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kademeli normalleşme döneminde, Bodrum'daki sahiller renklendi.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Bodrum'da, tatilciler keyif yaptı.

Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası gibi plajlarda yoğunluk görüldü.

"HAVA GÜZEL, DENİZ SICAK"

İstanbul'dan tatil için kente gelen sağlık çalışanı Bensu Yılmaz, "Kapanma nedeniyle çok bunaldık. Hava çok güzel, deniz sıcak ve güzel. Denizin keyfini çıkarıyoruz" dedi.





"BODRUM'DA SEZON AÇILDI"

İstanbul'dan iş görüşmesi için kente geldiğini söyleyen Beren Cantürk ise "Bodrum'da yaz sezonu açıldı. Kısıtlamaların tamamen kalkarak, bir an önce normalleşmeye dönmek istiyoruz.

Buraya hem iş hem tatil yapmak için geldim.

Kademeli normalleşme döneminde yurt dışının açılmamasından dolayı şu an fazla kalabalık yok. Bu fırsatı değerlendiriyoruz" dedi.



