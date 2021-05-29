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    Bodrum'da turistlerin keyifli anları

    Bodrum'da kısıtlamadan muaf olan turistler, sıcak havanın keyfini sürdü.
    • DHA
    • 29.05.2021 - 16:11
    • Güncelleme : 29.05.2021 - 16:35
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    Bodrum'da turistlerin keyifli anları

    Muğla'nın gözde turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum'da hava sıcaklığı 28 dereceye çıkarken, kısıtlama kapsamında cadde ve sokaklar boş kaldı.

    PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

    Deniz suyu sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü ilçede, işlek noktalar sessizliğe büründü.

    İlçenin Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ise kısıtlamadan muaf olan yabancı turistlere kaldı. Denize giren turistler, güneşlendi.

    Bodrum'da turistlerin keyifli anları VİDEO

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    POLİS DENETİMLERİNİ SÜRDÜRDÜ

    Bu arada polis ekipleri, sahildeki turistlerin pasaport ve kimlik kontrollerini gerçekleştirip, denetim yaptı.

    Kapalı olması gereken iş yerleri kontrol edilerek, izin belgesi ve çalışma ruhsatı olmayan işletme ve kişilere tutanak tutularak, idari işlem uygulandı.

    Belediye ekipleri ise iş makineleri ile sahilde düzenleme ve temizlik çalışması yaptı.

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