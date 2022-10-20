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    Bodrum'da turistlerin tatil keyfi devam ediyor

    Muğla’nın Bodrum ilçesinde ekim ayında turistler, yazdan kalma günlerde denizin, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.
    • 20.10.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 13:47
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    Bodrum'da turistlerin tatil keyfi devam ediyor

    Türkiye pandeminin ardından dolu dolu bir turizm sezonu geçiriyor.

    Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Bodrum’da, yazdan kalma günler yaşanıyor.

    İHA'nın haberine göre ekim ayının son günlerine yaklaşılmasına rağmen Bodrum'da, hava sıcaklıkları 29 dereceyi görmesiyle yabancı turistler denizin, kumun ve güneşin tadını doyasıya çıkarıyor.

    Plajlar turistlerle doldu

    Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahilleri başta olmak üzere ilçenin dört bir yanındaki sahillerde turist yoğunluğu sürüyor. Sahilde güneşlenen turistler, denize girenler yazdan kalma günleri aratmıyor.

    Bodrum'da turistlerin tatil keyfi devam ediyor VİDEO


    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #1

    İngiliz ve Alman turistler gelmeye devam edecek

    Turizmdeki son durumu değerlendiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da yazdan kalma günler yaşandığını ifade ederek “Yabancı turistler Bodrum’a gelmeye devam ediyor. 31 Ekim’e kadar İngiliz, Alman turistler gelmeye devam edecek.

    15 Kasım’a kadar ise Avrupa’dan belirli ülkelerden uçuşlar devam edecek. 2019’un Ekim ayını yakalayacağımızı düşünüyoruz. Kurvaziyer gemilerinin gelişi esnafa can suyu oldu. Dünyanın sayılı büyük gemilerinin gelmesi ses getirdi.

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #2

    "Rakamları daha yükseklere taşımaya çalışacağız"

    Uçuşlara baktığımızda da 2019 yılı ile başa baş gitti. Bu çok olumlu bir gelişmeydi. Şimdiki hedefimiz önümüzdeki senelerde turist sayısındaki rakamları daha yükseklere taşımaya çalışacağız. 25 Ekim’den sonrasına bakıldığında belli sayıdaki oteller kapanmış durumda.

    Diğer taraftan büyük ve lüks ölçekli oteller 31 Ekim’e kadar açık olacak. Yaptığımız araştırmalar sonucunda ekim ayında yüzde 50, yüzde 60 civarında doluluk oranına ulaştı. Büyük olan, lüks sekmen oteller ise yüzde 80 doluluk oranında.” dedi.

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #3

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #4

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #5

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #6

    Bodrum da turistlerin tatil keyfi devam ediyor #7


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