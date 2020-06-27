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    Bodrum'da tuzağa yakalanan domuz, ölüme terk edildi

    Muğla'nın Bordum ilçesinde tel kapana tuzak kurularak yakalanan domuz kurtarıldı.
    • İHA
    • 27.06.2020 - 02:52
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    Bodrum'da tuzağa yakalanan domuz, ölüme terk edildi #1

    Muğla'nın Bordum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesinde bir vatandaş tarafından domuzlar bahçesine girmesin diye kurduğu tuzak bu kadarına da pes dedirtti.

    Aç kalan domuz aynı bahçeye girince domuzlar için hazırlanmış tuzağa düştü.

    YARALI DOMUZU GÖRDÜLER

    Ağzından ve boynundan yakalanan domuz bahçede ölüme terk edildi. Kurduğu tuzaktan bir türkü kurtulamayan domuzun inlemesi üzerine bahçeye gelen bazı hayvanseverler yaralı domuzu gördü.

    Bodrum'da tuzağa yakalanan domuz, ölüme terk edildi #2

    SAKİNLEŞTİRİLİP KURTARILDI

    Bodrum Belediyesi Veteriner Hizmetlerine haber veren vatandaşlar, domuzun yaralı olduğunu ve saldırgan olduğunu söyledi. Alınan ihbar üzerine domuzu kurtarmak için harekete geçen görevliler önce domuzu iğne ile sakinleştirdi. Yaklaşık 80 kg ağırlığındaki erkek domuz sakinleştirildikten sonra Veteriner Hekim ve diğer görevlilerce tel ağdan kurtarıldı.

    Bodrum'da tuzağa yakalanan domuz, ölüme terk edildi #3

    Ayaklarından, karın bölgesinden ve burun kısmından yaralanan yaban domuzu tedavi için Geçici Hayvan Barınağına götürüldü. Birkaç gün daha tedavisi devam edecek olan yaban domuzu daha sonra doğal yaşamına bırakılacağı öğrenildi.

    Bodrum'da tuzağa yakalanan domuz, ölüme terk edildi #4

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