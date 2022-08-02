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    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat

    Dış görünümü uzay mekiğini andıran dünyanın en büyük 3 tekneli yatlarından “Galaxy of Happiness”, Bodrum’a geldi. Yalıkavak Tilkicik Koyu’na demirleyen yata, bakan bir daha baktı.
    • 02.08.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:35
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    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat

    2016 yılında Letonya’da üretilen trimaran şeklindeki süper yat "Galaxy of Happiness", Bodrum Yalıkavak’a geldi.

    Gümüş rengi ve tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken yat, denizin üzerine uzay mekiği inmiş görünümü veriyor.

    Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için tasarlandı

    53 metre uzunlukta 17 metre genişlikteki yatın 3 kamarasında 6 misafir konaklayabiliyor.

    Dalgalı denizlerde sabit durabilmesi için özel olarak tasarlanmış 299 gros tonluk yat, 30 knot hıza ulaşabiliyor.

    Dünyanın en ilginç motorlu teknelerinden biri olarak adlandırılan yat, klasik bir yatla aynı hıza ulaşmak için yüzde 40'a kadar daha az enerji harcıyor.

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat VİDEO

    33 milyon dolarlık yat

    İHA’nın haberine göre “Galaxy of Happiness”ın güncel değerinin ise 33 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

    Yattakilerin bol bol denize girip güneşlendikleri görülürken, bakanın bir daha baktığı uzay mekiği görünümlü yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat #1

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat #2

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat #3

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat #4

    Bodrum’da uzay mekiği görünümlü yat #5


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