Petrol
92.36
-0.54%
Euro
19.2594
-0.38%
Dolar
18.6189
0.16%
Altın
1.055
-0.46%
Borsa
4578
-1.95%
Bitcoin
315.156
-0.99%
BTXN Coin
6.73
-2.74%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Bodrum'da yağmur etkili oldu

    Bodrum'da 1 haftadır sürün sıcak hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağmura bırakırken ilçede bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
    • 17.11.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 12:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da yağmur etkili oldu

    Türkiye'nin tatil beldelerinde kasım ayına gelinmesine rağmen iyi hava tatilcilerin yüzünü güldürüyordu.

    Yaklaşık 1 haftadır Muğla'nın Bodrum ilçesinde güneşli ve sıcak hava nedeniyle az sayıda turist ve vatandaşlar, kasım ayında yazı yaşamaya başlamıştı.

    Denize giren, güneşlenen ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar, yazdan kalma günler yaşamıştı.

    Sonunda yağmur geldi

    İHA'nın haberine göre bu sabah itibariyle başlayan sağanak yağmur ile birlikte Bodrum’a da kış yavaş yavaş gelmeye başladı.

    Sabah saatlerinden itibaren sağanak halinde yağan yağmur, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Bodrum genelinde etkili olan yağış, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

    Bodrum da yağmur etkili oldu #1

    Birçok noktada taşkın ve birikintiler oluştu

    Bodrum merkez başta olmak üzere tüm mahallelerde etkili olan yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

    Özellikle otomobil sürücüleri ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Su birikintilerine müdahale eden Bodrum Belediye ekipleri, yolları açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Aralıklarla devam eden yağışın gece saatlerinde şiddetini artıracağı, sabah saatlerine kadar süreceği bekleniyor. Bodrum Belediye ekipleri, olması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

    Bodrum da yağmur etkili oldu #2

    Bodrum da yağmur etkili oldu #3

    Bodrum da yağmur etkili oldu #4


    Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti
    Dünya

    Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti

    'Tahıl anlaşması uzadı, hayırlı olsun'
    Gündem

    'Tahıl anlaşması uzadı, hayırlı olsun'

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir