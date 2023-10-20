Bodrum'da yazdan kalma günler yaşanıyor Sarı yazın gelmesiyle birlikte Bodrum’a gelen az sayıda yerli-yabancı turist ve vatandaşlar, sıcak havaların keyfini sürüyor.

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Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen Bodrum'da sıcak hava, etkisini artırarak devam ettiriyor.

Sıcak havayı fırsat bilen turist ve yerli halk; Kumbahçe, Paşatarlası, Bitez, Ortakent, Gümbet sahillerinde denize girerek güneşin, kumun, sahilin tadını çıkardı. Sahildeki işletmeler ise vatandaşlarla doldu taştı.

"Sezon bizim için bitmedi"

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum’da sezonun halen bitmediğini belirterek, “Sarı yaz bizim için en uygun bütçeye göre seyahat edenler için güzel bir fırsat olarak değerlendirilir.

Mayıs ve ekim ayı her bütçeye hitap edebileceği bir dönemdir. Uygun bütçelerle otellerde rezervasyon yapılmaktadır. İç pazar biraz daha zayıf bunun nedeni ise okulların açılmasıdır. Buna rağmen özellikle cuma günleri ve hafta sonları iç hat uçuşlarında yer bulunmuyor. Sezon bizim için bitmedi.” dedi.