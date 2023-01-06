Bodrum'daki turistler sokağa çıkan develerle fotoğraf çektirdi

Her yıl düzenlenen Deve Güreşi kapsamında sokağa çıkan develer, turistlerin ilgi odağı oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Deve Güreşi Alanı’nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Pazar günü yapılacak.

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreştirileceği etkinlik öncesi, develer Bodrum’un cadde ve sokaklarında yürüdü.

Eski Otogar’dan 20 deve ile başlayan yürüyüşü, davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi’nden Bodrum Belediye Meydanı’na ulaştı.

Turistlerin ilgi odağı oldu

Yerli ve yabancı turistler develere yoğun ilgi gösterirken, o anlarda fotoğraf çektirdi.

Bir süre İskele Meydanı’nda davul zurna eşliğinde bekletilen develerin, daha sonra Neyzen Tevfik Caddesi’nde geçişi sürdürüldü. Develer daha sonra tekrar otogara götürüldü.





































