9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala tatilcilerin geri dönüş yoluna çıktığı Bodrum'da trafik kilometrelerce uzadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil yörelerinde geçirenlerin geri dönüş yolculuğu sürüyor.

Hafta başında mesaiye başlayacak olan tatilciler dönüş yolculuğuna hafta sonunda başladı.

Tatilin bitimine 1 gün kala yollar geri dönüşe geçen tatilcilerin araçları ile doldu.

Bayram tatili boyunca 300 bine yakın aracın giriş yaptığı, nüfusunun 188 bin yaklaşık 1 milyona ulaştığu Bodrum da o tatil merkezlerinden biri.

Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti.

Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu

Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi.

Bodrum'dan çıkış trafiği VİDEO

İstanbul'daki trafik rahatlığı sona eriyor

Tatilciler dönüşe geçtikçe İstanbul'da da 9 gün boyunca esamesi okumayan trafik yoğunluğu tedirginliği başladı.

Boşalan şehirde rahat bir nefes alanlar, bu geceden itibaren tekrar trafik çilesi ile yüzleşecek.

Tatil beldelerinden dönenlerin İstanbul girişlerinde gece saatlerinden itibaren yoğunluğa neden olması bekleniyor.





































