Petrol
101.13
2.05%
Euro
17.5514
0.43%
Dolar
17.3999
-0.17%
Altın
955.58
-0.34%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
363.516
-0.33%
BTXN Coin
7.55
0.66%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C
    Bodrum'dan çıkış trafiği

    Bodrum'dan çıkış trafiği

    9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala tatilcilerin geri dönüş yoluna çıktığı Bodrum'da trafik kilometrelerce uzadı.
    • 16.07.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    9 günlük Kurban Bayramı tatilini tatil yörelerinde geçirenlerin geri dönüş yolculuğu sürüyor.

    Hafta başında mesaiye başlayacak olan tatilciler dönüş yolculuğuna hafta sonunda başladı.

    Tatilin bitimine 1 gün kala yollar geri dönüşe geçen tatilcilerin araçları ile doldu.

    Bayram tatili boyunca 300 bine yakın aracın giriş yaptığı, nüfusunun 188 bin yaklaşık 1 milyona ulaştığu Bodrum da o tatil merkezlerinden biri.

    Yerli ve yabancı turistler plajları doldurdu. Otellerde ise yüzde 100'e varan doluluk yaşandı.

    Bayram tatilinin bitimine 1 gün kala tatilciler dönüş yoluna geçti.

    Bodrum çıkışında kilometrelerce araç kuyruğu

    Turgutreis-Milas istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

    Vakaya giden ambulanslar trafikte zor anlar yaşadı. Trafiğin durma noktasına geldiği kavşaklarda jandarma ve polis ekipleri çalışmalarını aralıksız yürütüyor. Milas'tan Turgutreis yönüne ise akıcı bir trafik gözlendi.

    Jandarma ekipleri tarafından, bayram tatili boyunca trafikte yaklaşık 10 bine yakın araçta kontrol yapıldığı bildirildi.

    Bodrum'dan çıkış trafiği VİDEO

    İstanbul'daki trafik rahatlığı sona eriyor

    Tatilciler dönüşe geçtikçe İstanbul'da da 9 gün boyunca esamesi okumayan trafik yoğunluğu tedirginliği başladı.

    Boşalan şehirde rahat bir nefes alanlar, bu geceden itibaren tekrar trafik çilesi ile yüzleşecek.

    Tatil beldelerinden dönenlerin İstanbul girişlerinde gece saatlerinden itibaren yoğunluğa neden olması bekleniyor.

    Bodrum dan çıkış trafiği #1

    Bodrum dan çıkış trafiği #2

    Bodrum dan çıkış trafiği #3

    Bodrum dan çıkış trafiği #4

    Bodrum dan çıkış trafiği #5

    Bodrum dan çıkış trafiği #6

    Bodrum dan çıkış trafiği #7

    Bodrum dan çıkış trafiği #8

    Bodrum dan çıkış trafiği #9

    Bodrum dan çıkış trafiği #10

    Bodrum dan çıkış trafiği #11


    İlginizi Çekebilir

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları
    Dünyadan futbol

    UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
    Gündem

    Nureddin Nebati, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir