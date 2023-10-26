Boğa burcunda Kanlı Ay Tutulması! Her şey netleşiyor, eteğimizdeki taşlar dökülüyor... Herkesin uzun zamandır dikkati çektiği Ay Tutulması geldi çattı. Tutulmanın burçları nasıl etkileyeceğine dair detayları ise Astrolog Filiz İnsel'e sorduk.

ensonhaber.com

Herkese merhabalar...

Ben Astrolog Filiz İnsel.

Boğa burcunda gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nın etkilerini sizler için kaleme aldım.

İşte detaylar!

28 Ekim saat 23:24'te Boğa burcunun 5 derecesinde gerçekleşecek olan bir ay tutulması, 2021 Kasım ayında başlayan olayların sonuna geldiğimizi ve bu tarihten itibaren başlayan olayların netleşeceğini gösteriyor.

Ay tutulmaları, ay düğümlerine yakın bir mesafede gerçekleşen dolunaylardır. Güneş, Dünya ile Ay'ın arasına girerek Ay'ın ışığını tam olarak yansıtmasını engeller. Bu ay tutulması, Boğa burcunun ilk 5 derecesinde gerçekleştiği için hayvansal ve tarımsal konularla ilgili bazı sorunları beraberinde getirebilir.

Tutulma 4 saat sürecek

Tutulmanın yaklaşık olarak 4 saat süreceği ve etkilerinin 4-5 yıl boyunca devam edeceği düşünülüyor. Boğa burcu, finans, yatırımlar ve ekonomiyle ilişkilendirildiğinden, bu süreçte piyasalarda olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşanabileceği söylenebilir.

Tutulma gerçekleşirken ufuk çizgisinde Aslan burcu yükseliyor olacak, bu da siyasi liderler arasında gerilimlerin artabileceğine işaret ediyor. Ülke olarak güvenlik ihtiyacının artabileceği ve huzur sağlamaya çalışırken beklenmedik olaylarla karşılaşabileceğimiz bir döneme giriyoruz. Bu süreçte kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınılması önerilir.

Türkiye Yüzyılı'na özel değişimler

29 Ekim'de Türkiye'de 100. yıl kutlamalarını yaparken yeni bir yüzyıla gireceğiz ve bu yeni yüzyılda bazı değişiklikler bekleniyor. Yasama, yürütme ve meclis gibi alanlarda şaşırtıcı gelişmeler yaşanabilir, siyaset gündemi oldukça yoğun olabilir. Kişisel olarak huzur bulma çabası içindeyken, beklenmedik olaylarla karşılaşarak konfor alanının dışına çıkma ihtimalimiz yüksek.

Şimdi, burçlara özel etkilere bakalım:

Koç Burcu Yükselen Koçlar: Finansal konular, kazançlar ve kayıplar gündeminizde olabilir. Harcamaları abartmamaya dikkat etmelisiniz ve gereksiz riskler almaktan kaçınmalısınız.

Boğa Burcu Yükselen Boğalar: İkili ilişkiler ve ortaklıklarla ilgili krizler yaşanabilir. Fanatik davranışlardan kaçının ve abartılı tepkiler vermekten kaçının.

İkizler Burcu Yükselen İkizler: Ruhsal olarak zorlayıcı bir dönem olabilir. Korku, endişe ve kaygılarla başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat edin.

Yengeç Burcu Yükselen Yengeçler: Sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve ilişkilerle ilgili krizler yaşanabilir. Kavga ve tartışmalardan uzak durmaya çalışın ve anlayışlı olun.

Aslan Burcu Yükselen Aslanlar: Kariyer hayatınız etkilenebilir. Ev ve iş arasında denge sağlamak zorlayıcı olabilir. Kariyerinizde bazı krizler yaşanabilir.

Başak Burcu Yükselen Başaklar: Yurt dışı eğitim, seyahatler, hukuki konular ve sınavlar gündeminizde olabilir. Seyahatlerde dikkatli olun ve zihinsel yorgunluğa karşı kendinizi koruyun.

Terazi Burcu Yükselen Teraziler: Finansal konularla ilgili dikkatli olmanız gerekebilir. Gereksiz borçlanmalardan kaçının ve kazançlarınızı dengeleyin.

Akrep Burcu Yükselen Akrepler: İkili ilişkilerde krizler yaşanabilir. Öfkenize hakim olmaya çalışın ve spor yaparken kazalara karşı dikkatli olun.

Yay Burcu Yükselen Yaylar: Ruhsal ve bedensel sağlığınıza dikkat edin. Korku ve kaygılarla mücadele edebilirsiniz. Fikir çatışmalarına dikkat edin.

Oğlak Burcu Yükselen Oğlaklar: Özel hayatınızda krizlerle karşılaşabilirsiniz. İş yerinde ve özel hayatınızda gerginlikler olabilir. Sabır testinden geçebilirsiniz.

Kova Burcu Yükselen Kovalar: Aile içinde önemli krizler yaşayabilirsiniz. Ev içi kazalara karşı dikkatli olun. Mesleki konularda sabırlı olun.

Balık Burcu Yükselen Balıklar: Yakın çevre, komşular ve akrabalarla ilgili krizler yaşanabilir. Elektronik cihazlarla ilgili sorunlara dikkat edin ve iletişimde sivri dilli olmamaya çalışın.



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