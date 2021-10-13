Çengelköy'den İstanbul Boğazı'na dökülen Bekar Deresi'nin çevreye yaydığı kötü kokudan rahatsız olan esnaf ve vatandaşlar, İBB'nin sorumluluk alanında yaşanan sorunun çözülmesini istiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanı içinde yer alan, Üsküdar Bosna Bulvarı'ndan Çengelköy Sahili'ne kadar uzanan Bekar Deresi'nin Boğaz'a döküldüğü yerden yayılan kötü koku, bölgedeki vatandaşları rahatsız ediyor.

VANTİLATÖRLE KOKUYU GİDERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Bölge esnafı İBB'den soruna kalıcı çözüm bulmasını isterken, bazı iş yerleri ise dış cephesine vantilatör koyarak geçici çözümler üretti.

Boğaz'a dökülen Bekar Deresi'nin yaydığı kötü koyuya vantilatörlü çözüm - Video

"ÇENGELKÖY'ÜN TARİHİ DOKUSUNA YAKIŞMIYOR"

Çengelköy Mahallesi Muhtarı Can Cumurcu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Bekar Deresi'nin ıslahıyla ilgili birçok proje ürettiğini anlattı.

Çengelköy içinden ana kolektör bağlamak için 1100 metrelik mesafede ana caddedeki ağaçlara zarar verme durumunun söz konusu olduğunu fakat deniz altından derenin temizlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığını aktaran Cumurcu, ilçenin tarihi ve kültürel yapısına kötü kokunun ve pis görüntünün yakışmadığını dile getirdi.

"NE HİKMETSE NE GELEN VAR, NE GİDEN"

Cumurcu, şöyle konuştu:

"Bekar Deresi'nin temizlenmesine yönelik projeler halihazırda var, şimdiki yönetimin önlerinde bekleyen hazır projeler vardır. Konuyla ilgili istişare edebileceğimiz bir mekanizma veya muhatap olunacak kimseyi bulamıyoruz. En azından buradaki sıkıntılar herkesin kulağına gidiyordur, ben kimseyi bu konuda suçlamak istemiyorum ama birilerinin bu konuyla dertlenmesi lazım. Ne hikmetse hala ne gelen var, ne giden. Dereden yayılan lağım kokuları, pis görüntüleri mutlaka yöneticilerimiz de görüyor, şikayetler kulaklarına gidiyordur ama asıl mesele vatandaşın bu sorunlarının giderilmesiyle ilgili dertlenmek gerekiyor."





"MİSAFİRLERİM GELDİĞİNDE ÇOK UTANIYORUM"

Üsküdar'da büyüyen üç senedir de Çengelköy'de yaşayan Esra Başoğlu da yayılan kötü kokunun uzun yıllardır bitmeyen ve herkesi rahatsız eden bir sorun olduğunu, yetkililerin seslerini duymasını istediklerini söyledi.

Başoğlu, "Burası çok eski, tarihi bir semt ve insanlar Çengelköy'de gezmeyi seviyor. Yetkililerden bu rahatsız edici koku için çözüm üretmelerini istiyoruz. Vantilatör ne kadar çözüm olur bilmiyorum ama bir an önce çözüm bulunsa, semte gelen ziyaretçiler daha rahat eder. Bu koku, semtin tarihi dokusuna aykırı bir durum." dedi.

"LÜTFEN İBB SESİMİZİ DUYSUN"

Çengelköy'de 16 yıldır yaşayan Özbekistanlı Dilara Gölveym da yurt dışından gelen misafirlerinin de kötü kokudan rahatsız olduğunu belirterek, "İnsanlar buraya nefes almaya geliyor ama kokudan o kadar rahatsız oluyoruz ki duramıyoruz. Lütfen İBB sesimizi duysun, belediyeden bu işe el atmasını rica ediyoruz. Yurtdışından gelen misafirlerimi buraya getirdiğim zaman koku nedeniyle çok utanıyorum. Yurtdışında İstanbul ve Türkiye temiz olarak biliniyor ama buradaki kokudan halk olarak utanıyoruz." ifadelerini kullandı.