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    Boğaz'da kayak keyfi

    Beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınası'nın gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 13.03.2022 - 11:33
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    Boğaz'da kayak keyfi

    İstanbul'da beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık Avcılar'dan sonra bu kez Boğaz’da kaydı.

    Fatih Işık, günlerdir alarm verilen Aybar Kar Fırtınası'nda yeniden kar yağacağını göz önüne alarak arkadaşları ile birlikte cumartesi günü kar ile kaplı Çatalca'daki Binkılıç Köyü'ne gitti.

    BEBEK, GALATA, TAHTAKALE’DE KAYDI

    Daha sonra Avcılar'a dönen Işık, akşam saatlerinde kar yağışının etkisini arttırması üzerine bu kez Bebek, Galata, Tahtakale Yokuşu ve Zeytinburnu'nda gece geç saatlerde kayak yaptı.

    Fatih Işık, bu anları “İstanbul'un en güzel manzaralarında kaydım” yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

    Boğaz'da kayak keyfi ViDEO

    “İSTANBUL'U ULUDAĞ'A ÇEVİREN YETKİLİLERE TEŞEKKÜRLER”

    Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde doktora eğitimi gören Fatih Işık, geçen ocak ayında kayak takımlarını çıkararak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi'ne kayarak gitmişti.

    Işık, bu görüntüleri de “Kuzenler aradı. ‘Firuzköy'de kayacağız’ gel dediler. İstanbul'u Uludağ'a çeviren yetkililere teşekkürler” notu ile yayınlamıştı.

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