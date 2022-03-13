Haberler

Yaşam Haberleri

Boğaz'da kayak keyfi

Boğaz'da kayak keyfi

Beden eğitimi öğretmeni Fatih Işık, Aybar Kar Fırtınası'nın gelmesi ile birlikte gündüz Çatalca, gece de İstanbul Boğazı ve Galata Kulesi çevresinde kayak yaptı.