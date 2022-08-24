Boğaz'da yüzenlere, can kurtaran tavsiyeler

İstanbul'da serinlemek isteyenler Boğaz'ın sularına kendilerini bırakıyor. Ancak uzmanlar çok dikkatle olmaları konusunda kendilerini uyarıyor.

İstanbul'da yaşayanlar, Boğaz kıyılarından denize atlayanları görür. Bazı noktalarda gruplar halinde güneşlenenlere bile rastlanılır. Boğaz'da yüzenlerin suya giriş yaptıkları yerler bellidir. Buralarda denizin akıntılarına kapılmamak için bir dayanışma sergiler ve 5 metreden fazla uzağa gitmeden sadece serinlemek için suya girerler.

Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü anlattı

Peki Boğaz'ın sularına ilk kez atlayacaklar ne yapacak? İşte onlara Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü ve yüzme antrenörü Emre Seven'den öneriler var.

Boğaz'da yüzeceklere hayat kurtaran tavsiyeler:

Yüzme bilmeniz Boğaz'ın sularına kendinizi bırakmak için yeterli değil. Bilinçli de olmak gerek.

Boğaz'daki akıntının kuvveti, gemi trafiğinin yoğunluğu başlı başına bir risk iken bunların yanı sıra rampa veya çıkış merdiveni olmayan yerlerde yüzmek daha tehlikeli.

Boğaz'ın; girdapları, anaforları, azgın akıntısı ve deniz trafiğiyle her türlü deniz hareketinin yaşandığı bir kanal olduğunu bilin.

Genel olarak yüzmede karşılaşılan en tehlikeli vaka, kramp girmesi. Bunun için ısınma hareketi yaparak suya girilmeli.

Yüzerken, ayak arka kas gruplarını ani şekilde çalıştırma yönünde komut veriyoruz ve var olan karışıklıktan bir anda kas spazmı geçiriyoruz. Onun yanında Karadeniz'den gelen soğuk su akıntıları var. Ani ısı değişikliği, krampın olmasının ana faktörü. Peki ne yapacağız? Krampın geçmesi için bekleyeceksiniz. Minik bir masaj yapabilirsiniz.

Gücümüzü ekonomik kullanacağız. Kramp giren ayağı mümkünse kullanmayacağız. Kıyıdan yardım istemekten başka bir çözüm yok.

Yüzme biliyor olmanız, olayı hallettiniz anlamına gelmiyor. Suya girer girmez akıntıyla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla suya girerken, 'ben şuraya gidip geleceğim', 'buradan girip, şuradan çıkacağım' planlamasını yapmanız gerekiyor. Bu planlamayı, suya girdikten sonra yapmayın.

Akıntıyı yarıp, kenara yüzemiyorsanız gücünüzü lütfen ekonomik kullanın ve boşa harcamayın.

Suda kalmaya gayret edin. Kıyıdan size yardım gelmesi için bekleyin veya akıntının sizi rahatça dışarı çıkabileceğiniz bir noktaya götürmesine kadar geçen süreyi, su üzerinde geçirin. Kıyıdan size yardım gelmesi gerekiyor.

İstanbul Boğazı'nda karşıdan karşıya yüzmek tehlikeli. Biraz açılınca tekne turları, biraz açılınca Şehir Hatları vapuru, biraz daha açılınca ağır tonajlı gemilerin geçiş güzergahları bulunuyor. Bunu lütfen denemeyelim.

İlla ki girilecekse özellikle merdivenlerin bulunduğu kıyılar tercih edilmeli. Merdivenler, 'burada yüzebilirsiniz' anlamına gelmiyor. 'Madem yüzüyorsunuz, buradan rahatça çıkın' anlamına geliyor.

Dışarıya çıkışın rahat olduğu lokasyonlar seçilmeli. Üsküdar'dan Anadolu veya Avrupa Kavağı'na kadar çeşitli yerlerde belediyeler rampa ve çıkış merdiveni koydular. Buralarda yüzülmeli.

Olumsuz bir durumla karşılaşıldığında denize top, 5 litrelik su şişesi atılabilir, kurtarmaya birkaç kişi gidilebilir, 112 gelene kadar doğru kalp masajı ve suni teneffüs yapılabilir.

Kıyıdan 2 metreden fazla açılmayın

AA'nın haberine göre, yüzme antrenörlüğü yapan avukat İrfan Hattatoğlu da bu tavsiyelere şu önerilerle katkı sağlıyor: