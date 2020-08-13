Ağacın kesilme anı, saniye saniye görüntülendi. Yetkililer, ibretlik bir ceza için devrede olduklarını söyledi.

İstanbul Üsküdar'da, Boğaz manzaralı 4 katlı bir binanın bahçesindeki fıstık çamı kesildi.

Bestekar Selahattin Pınar Sokak’ta yaşanan olayda, 4 katlı binanın bahçesinde bulunan çam kesilerek yıkıldı.

AĞACI KESTİLER

Ağacın kesilmesine tanıklık edenler, olayın videosunu sosyal medyada paylaştı. Paylaşım üzerine harekete geçen Üsküdar Belediyesi ekipleri, adrese giderek incelemelerde bulundu.

"İBRETLİK CEZA İÇİN İRTİBAT HALİNDEYİZ"

Belediye ekipleri incelemenin ardından yaptığı açıklamada, "İhbarı alır almaz olay yerine intikal ederek, özel mülkteki orman ağacının kesildiğini tespit ettik. Ceza yetkisi İl Orman İşletme Müdürlüğü’nde olduğundan tutanağı ilgili kuruma ilettik. İbretlik bir ceza için kurumla irtibat halindeyiz." dediler.

Orman ağacı vasfındaki ağaç, özel mülk alanında bulunduğu için belediye ekipleri sadece tespit tutanağı tuttu. Tutanak, İl Orman İşletme Müdürlüğü’ne gönderildi.

Boğaz’daki fıstık çamını kestiler ViDEO

AĞACIN KESİLMESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda 3 kişinin ağaca bir halat bağladığı, bir kişinin ise motorla ağacı kestiği görülüyor.

Ağacın, kesim işleminin ardından üç kişi tarafından halatla çekilerek bahçeye devrilmesi sağlanıyor.

Öte yandan, ağacın bitişiğindeki bir başka çam ağacının bazı dallarının kesildiği görüldü.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Aynı sokakta yaşayan vatandaşlar, orman ağacının kesilmesine tepki gösterdi.

Gül Oran isimli vatandaş, "Kesilmesi yanlış tabii. Bu bölgede manzara olduğu için insanlar engel olarak görüyor ağaçları. Aslında çok yüksek ağaçlar olmaması lazım. Manzara seyretmek istiyorlar ama yine de tarihi ağaçlara saygılıyım. Bizim bahçede var ama kesmiyoruz." diye konuştu.

Başka bir vatandaş ise "Çok detayı bilmiyorum ama makineler çalışıyordu. Sesleri duyuyorduk.Tarihi bir ağaçmış. Manzaraları açıldı." dedi.