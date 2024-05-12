Boğaz'daki 'Tekerlekli Yalılar' tartışma yarattı: Sarıyer'dekiler kaldırıldı Şehir içinde deniz kıyısına park eden karavanlardan şikayetler arttı. Halkın denizle arasına giren ve vatandaşın araçlarının park etmesinde sıkıntı yaşatan bu karavanlar bazı bölgelerde çektirilmeye başlandı.

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DHA

Karavanla seyahat etmek isteyenlerin sayısı arttı.

Ancak karavanlar sadece tabiatta ve tatil yörelerinde değil aynı zamanda şehir içinde sahip kıyılarında da görülmeye başlandı.

İstanbul'un iki yakasındaki deniz kıyıları karavan işgali altında. Sahile gitmek isteyen vatandaşlar park etmek için karavanlardan araçlarına yer bulamıyor.

Giderek artan bu durum ise sahilin vatandaşlarca kullanımını kısıtlıyor.

Kartal ve Maltepe sahilinde benzer görüntüler

Karavan parkı için ücret ödemek istemeyen karavan sahipleri, Kartal ve Maltepe sahilini mesken tuttu. Karavancılar, Kartal ve Maltepe sahilinde, Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan alanda ücretsiz konaklayarak, diğer sürücülerin park etmelerine müsaade etmiyor. Konaklamaların çoğalmasıyla birlikte park alanında araçları için boş yer bulamayan sürücüler ise duruma tepki gösteriyor.

Karavan işgalleri giderek artıyor

Perdik, Küçükyalı-Kartal arasında yoğunlaşan karavan parkları; Sarıyer'de de halk için çileye dönüştü.

Sarıyer'deki karavanlar kaldırıldı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sahil yolu üzerindeki ücretsiz park alanlarına koyulan karavanlar yapılan şikayetler üzerine kaldırıldı.

Sarıyer'de sahil şeridi üzerinde bulunan Kefeliköy ve Piyasa caddelerinde son günlerde artan karavan parkları vatandaşların tepkisine yol açtı.

Şikayetleri muhtarlar iletti

Kendi araçlarını park edecek yer bulamadıklarını ifade eden mahalle sakinleri durumu Büyükdere ve Sarıyer Merkez Mahalle Muhtarlıklarına bildirdi. Muhtarlar Kubilay Yıldırım ve Ali Yazıcı ise aldıkları çok sayıda şikayet üzerine kaymakamlık ve belediye yetkilileriyle görüştü.

30'dan fazla karavan bölgeden kaldırıldı

Bunun üzerine harekete geçen yetkililer bölgede park halinde bulunan 30'un üzerinde karavanı kaldırttı.

Karavanlardan boşalan park yerlerinin çoğu boş kalırken bir kısmına da otomobillerin park ettiği görüldü.

"Bu park değil işgal"

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Sami Güleçyüz, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle söyledi:

Park yasağı olmayan yere motorlu araçlar park edilebilir. Karavanlar iki çeşit; bir motokaravanlar var, bir de sabit karavanlar var. Bunların yaptığı iş park değildir, bunun adına park denemez, bu işgaldir. Çünkü motoru olmayan römork şeklinde karavanın araçlar için ayrılmış park yerine park etmesi, prefabrik bir evin gelip oraya kondurulmasıyla hiç farkı yoktur. Bunun adı işgaldir.

"Karavanlar aylarca kımıldamadan duruyordu"

Muhtar Yazıcı, karavanların birçoğunun 6 ay, 10 ay, 13 ay gibi uzun süre park halinde hiç yerinden kımıldamayan durduğunu belirterek, yaşananları şöyle dile getirdi:

Gerek Sarıyer muhtarlığımız gerekse Büyükdere muhtarlığımıza ciddi anlamda, diyebilirim ki 70-80 vatandaşımız şikayet etti. Dolayısıyla biz de bunu kaymakamlığımıza taşıdık. Kaymakamımız da bunu en kısa sürede çözdü. Çünkü bahsettiğimiz bu yol, birinci derece ulaşım alanı. Gerek Kefeliköy gerekse Piyasa caddemizde sayıları 30'u bulan karavanlar vatandaşlarımıza ciddi anlamda olumsuzluk yaşatıyordu. Kaldı ki bahsettiğimiz karavanların birçoğu da 6 ay, 10 ay, 13 ay gibi uzun süre burada park halinde hiç yerinden kımıldamayan karavanlardı.

"Karavanların çekilmesine sevindik"

Olumsuzluğun giderilmesi vatandaşlarımız kadar bizi de memnun etti. 5-6 tanesine ulaşamadılar, onları çekerek götürdüler. Diğerlerine ulaşıldı ve sahipleri geldi aldı ve götürdü. Bulunduğumuz bu alanda 23'e yakın karavan vardı, Kefeli Caddesi'nde de 8-9 tane vardı.

"Görüntü kirliliği ve park sorunu vardı"

Bir diğer muhtar Yıldırım ise, bu durumdan komşuların bayağı şikayetçi olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

Bize de defalarca bunun için şikayette bulundular, şikayet dilekçelerini aldık bunun için. Burada şöyle bir durum da var, karşı tarafla alakalı bir mağduriyet yaşanmaması için. Bizim tabii ki birinci önceliğimiz kendi komşularımız. Çünkü burada bir sahil şeridi var. Burada insanlar çoluğu çocuğuyla birlikte yürüyorlar. Bu karavanların burada görüntüyü kapatması ve görüntü kirliliği, aynı zamanda parklanma ile birlikte tehlike de oluşturuyordu. Çok şükür ortadan kalktı.

Karavanların kaldırılması kararı, vatandaşların şikayeti üzerine kamu yararı ön plana alınarak gerçekleştiriliyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)