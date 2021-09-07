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- Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor
Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor
Yıllardır tatilcileri ağırlayan koy, sunduğu doğal ortamla gözde mekanlar arasına girdi.
- AA & Ensonhaber
- 07.09.2021 - 15:05
- Güncelleme : 07.09.2021 - 15:06
Doğu Akdeniz'in "mavi bayraklı" cenneti Boğsak koyu, özellikleriyle misafirlerinin dikkatini çekiyor.
Uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" sahibi olan Mersin’in Silifke ilçesindeki koy, mavi ve yeşilin tonları arasında görsel şölen sunuyor.
2008'DEN BU YANA KONUKLARINI AĞIRLIYOR
300 metre uzunluk, 20 metre genişlikteki özel tesis plajı, 2008 yılından bu yana konuklarını ağırlıyor.
Boğsak koyu, ayrıca sakin bir çevreye sahip oluşuyla tatilcilerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı.