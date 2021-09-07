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    Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor

    Yıllardır tatilcileri ağırlayan koy, sunduğu doğal ortamla gözde mekanlar arasına girdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.09.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 15:06
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    Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor

    Doğu Akdeniz'in "mavi bayraklı" cenneti Boğsak koyu, özellikleriyle misafirlerinin dikkatini çekiyor.

    Uluslararası çevre ödülü "mavi bayrak" sahibi olan Mersin’in Silifke ilçesindeki koy, mavi ve yeşilin tonları arasında görsel şölen sunuyor.

    2008'DEN BU YANA KONUKLARINI AĞIRLIYOR

    300 metre uzunluk, 20 metre genişlikteki özel tesis plajı, 2008 yılından bu yana konuklarını ağırlıyor.

    Boğsak koyu, ayrıca sakin bir çevreye sahip oluşuyla tatilcilerin gözde mekanları arasındaki yerini aldı.

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    Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor #2

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    Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor #4

    Boğsak koyu, eşsiz güzellikleriyle büyülüyor #5

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