Boho Yaşam’da rahatlık ve kalite ön planda

Bohem giyimin öncülerinden olan Boho Yaşam, Nepal ürünlerinin yanı sıra çocuk giyim ve özel tasarım ürünleriyle ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Bohem yaşam tarzını tercih eden kişiler, zamanını ne giyineceğini düşünmek yerine çok daha değerli düşüncelere harcar. Bohem, etnik, otantik ve doğal tasarımları seçenlerin tercihi olan Boho Yaşam, ürünlerinde yüzde 100 doğal kumaşlar kullanarak kendisini tercih edenlere farklı tasarımlarının yanı sıra rahatlık da sunuyor. Ayrıca yeni projelerinde el emeği tasarım ürün yapan kişilere destek vererek bu ürünlerin daha fazla kişiye ulaşmalarını sağlıyor.

Mottoları “Özgür Ruhlarla Yaşama Yolculuk” olan iki kadın girişimcinin hayatlarında açtıkları yeni sayfanın bir ürünü olan Boho Yaşam’da hayatın her noktasında doğallık ve rahatlığın ön planda. Siz de Boho Yaşamı ve bohem yaşam tarzını yakından tanımak ve sıradışı tasarımlarla giyim tarzınıza yeni bir soluk getirmek istiyorsanız https://www.bohoyasam.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.