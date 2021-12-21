Bolluk ve bereket için: 21 Aralık nar kırma geleneği

Bolluk ve bereket için: 21 Aralık nar kırma geleneği

En uzun gece olan 21 Aralık'ta nar kırmak, bolluk ve bereket simgesi olarak bilinir. Peki nar kırma ritüeli ne zaman ve nasıl yapılır? İşte ayrıntıları...

Kışın ilk günü ve en uzun gece olarak bilinen 21 Aralık günü, Gregoryen Takvimi ile kış gündönümü olarak tanımlanmaktadır.

Yıl sonuna kadar kalan son 10 günü temsil edilen bugün, "nar kırmak" geleneksel olarak yapılmaktadır.

Özellikle Anadolu kesimlerinde nar kırılıp taneleri eve dağıtılır, böylece eve bereket getireceğine inanılır.

En uzun gecede bolluk ve bereket isteyen insanlar nar kırma geleneğine dair detayları merak ediyor. İşte 21 Aralık nar kırma geleneği nedir, nasıl kırılır, tüm detaylar..

NAR MEYVESİNİN KUTSALLIĞI

Antik Yunan tarihine dayanan nar, Eski Mısır için de oldukça önemli bir besin kaynağıdır. Eski Mısır zamanında din adamları tarafından nar, kutsal sayılmaktadır ve nar taneleri ise yaşam sembolü olarak görülmüştür.

Hristiyanlık'ta nar, sonsuz hayat ile kıyametin sembolü olarak gösterilirken, Budizm'de hayatın tüm olumlu etkilerinin toplandığı bir öz olarak resmedilen narı evinde tutanlar, inanca göre berekete kavuşur ve kötülüklerden uzaklaşır.

İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de de Enam Suresi 99 ile 141. sureleri ve Rahman Suresi 68. ayette olmak üzere nardan üç yerde bahsedilir.

NAR NASIL KIRILIR?