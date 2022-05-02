Bolluk ve bereketin simgesi: Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Bolluk ve bereketin simgesi: Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi

Hızır ve İlyas peygamberlerin yer yüzünde buluştuğu gün olduğuna inanılan mevsimlik bayram Hıdırellez'in kutlanacağı tarih merak ediliyor. Peki Hıdırellez ne zaman? İşte 2022 Hıdırellez tarihi...

Yüzyıllardır Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da geleneksel bir bayram olarak kutlanan Hıdırellez için geri sayım devam ediyor.

Halk takviminin önemli günlerinden olan ve Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak da adlandırılan Hıdırellez, baharı, tabiatın canlanmasını, toprağın bereketlenmesini simgeliyor.

Mevsimlik bayram ve şenlikler arasında yer alan Hıdırellez gününde, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuklarına ve her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor.

Dertlerden kurtulmak, şifa bulmak ve kısmetine kavuşmak isteyenler, her yıl yurdun birçok yerinde farklı gelenek ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hıdırellez'in bu yıl ne zamana denk geldiğini merak ediyor.

Peki Hıdırellez nedir, ne demek? 2022 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? Hıdırellez gelenekleri neler? İşte 2022 Hıdırellez tarihi ve Hıdırellez gelenekleri...

Hıdırellez nedir, ne demek?

Bereket, bolluk ile şifayı simgeleyen ''Hıdırellez”, Hıdır yani Hızır ve İlyas'ın buluşma günüdür. Yıl boyunca Hızır karada, İlyas denizde dara düşenlerin imdadına yetişir. 5 Mayıs buluşma ve hasbihâl günüdür.

Malum, ay takviminde gün gece ile başladığından, ne vakit ki 5 Mayıs gecesine gelinir, Hızır'la İlyas bir gül fidanının gölgesinde buluşur, bir yıl boyunca yaptıklarını birbirlerine anlatırlar.

Dara düşenlerin gül fidanı dibinde dileklerini şekle büründürmeleri, umutlarını gül fidanının kuytusunda işleyerek gülün dallarına bağlamaları bu yüzdendir.

2022 Hıdırellez ne zaman?

Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlardan biri olan Hıdırellez, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olduğu sayılarak kutlanmaktadır.

Hıdırellez 2022 yılında 5 Mayıs Çarşamba akşamı başlayacak, 6 mayıs Perşembe ikindi ezanında bitecek.

Hıdırellez nasıl kutlanır?

Anadolu'nun birçok yöresinde farklılık gösterse de Hıdırellez gecesi tutulan dileklerin gerçekleşeceğine, hastaların iyileşeceğine, uğursuzlukların sona ereceğine, sorunlara çözüm bulunacağına, kısmetin açılacağına, bereketin artacağına inanılıyor.

Büyük şehirlerin aksine kasaba ve köylerde Hıdırellez'e ciddi bir şekilde hazırlanılıyor. Hızır'ın evleri ziyaret edeceğine inanıldığı için evlerin içi, bahçeler temiz tutuluyor.

Hızır'ın şifa dağıtıcı ve sağlığa kavuşturucu niteliklerine duyulan inancın etkisiyle, Hıdırellez gününde kuzu kesilmesi ve kuzu etiyle yapılmış yemekler yenmesi ile, şifa ve sağlık bulma dileğiyle ateş üzerinden atlanması gelenekler arasında bulunuyor.

Kuzu kurban edilmesi de sık rastlanan geleneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

Anadolu'da Hıdırellez törenleri ağaçlık ve yeşillik yerler, dere, göl ve su kenarlarında yapılıyor. Kimi zaman da türbe ve ziyaret yerlerinin etrafında toplanılıyor. Buralara Hıdırellez'in kutlandığı yer anlamına gelen "Hıdırlık" adı veriliyor.

Hıdırellez ritüelleri

Yüz yıllardır kutlanan Hıdırellez'de, evdeki eski eşyalar ve çalı çırpıyla yakılan "Hıdırellez ateşi" üzerinden tekerleme ve dualarla atlamak başta olmak üzere pek çok adet de tekrarlanıyor.

Bunlardan bazıları şöyle:

- Hıdırellez gecesi Hızır'ın yeryüzünde gezindiği ve dokunduğu yerlere feyz ve bereket vereceği inancından hareketle, evlerdeki yiyecek ve içecek kaplarının, ambarların, cüzdanların ağızlarını gece boyunca açık bırakmak,

- Mal mülk edinmek amacıyla, evin bahçesindeki toprak üzerinde istenen şeyin küçük bir maketini yapmak,

- Hızır'a ulaşacağı düşünülen dilekleri küçük bir kağıda yazarak akarsuya veya denize atmak,

- Talih, kısmet ve bahtın açılması için süs eşyalarını maniler eşliğinde çiçeklere bağlayarak su dolu çömleğe atmak,

- Çocuk sahibi olmak için gül fidanının dibine beşik resmi bırakmak,

- Bolluk ve bereket için evleri kapıya doğru değil kapıdan içeri doğru süpürmek.