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Bolu Abant Gölü ve çevresi milli park oldu
Abant Gölü ve çevresi, Cumhurbaşkanı kararı ile milli park ilan edildi.
- 10.06.2022 - 03:06
Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki Abant Gölü ve çevresinin milli park olarak belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Abant Gölü Milli Parkı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan karara göre, Bolu sınırları içerisinde bulunan alan "Abant Gölü Milli Parkı" olarak belirlendi.
Kararda, milli parkın alanını gösteren harita ve koordinat listesi de yer aldı.