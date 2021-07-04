Abant Tabiat Parkı'nda atlı jandarma ekipleri göreve başlarken, ziyaretçilere sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılar yapılıyor.

Bolu'da yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanlarından birisi olan Abant Tabiat Parkı'nda, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nden gelen atlı jandarma timi görev yapıyor.

ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

2 atlı tim, tabiat parkında emniyet ve asayiş kontrollerinin yanı sıra yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçileri, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarıyor.

Göl çevresinde dolaşan atlı timler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bolu Abant'ta atlı jandarma göreve başladı VİDEO

GBT SORGULAMASI YAPILIYOR

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından tabiat parkı girişinde oluşturulan kontrol noktasında ziyaretçilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Yoğunluk nedeniyle tabiat parkı girişinde zaman zaman araç kuyruğu oluştu.

Havanın yağışlı olmasına rağmen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüş yaparak, ata ve faytona binerek, piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçirdi.