Bolu Dağı Tüneli trafiğe açık mı? İstanbul-Ankara yolu son durum

Karayollarında sürüşü etkileyen kar yağışının ardından şehirler arası seyahat edecek olanlar, "Bolu Tüneli'nde son durum" hakkında bilgileri araştırıyor. Peki Bolu Tüneli trafiğe açık mı?

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan kar yağışı, birçok tedbir kararını da beraberinde getirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yapılan açıklamada TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun İstanbul ve Ankara arası çift yönlü olarak kapatıldığı bildirilmişti.

Harekete geçen ekipler, tuzlama ve kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ankara İstanbul yolu için bu istikameti kullanan sürücüler, Bolu yolundaki son durumu takip ediyor.

Peki Bolu Tüneli açık mı, kapalı mı? Ankara İstanbul yolunda son durum nasıl? Yollar açık mı? İşte son gelişmeler...

BOLU TÜNELİ TRAFİĞE AÇIK MI?

Bolu dağı tüneli ve Ankara İstanbul Yolu, yapılan çalışmaların akabinde kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Sürücülerin her halükarda dikkatli olmaları uyarısı yapılırken, kontrollü bir şekilde trafik iyi yönlü açık durumda.

Ankara İstanbul yolu için bu istikameti kullanan sürücüler, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kontrollü olarak açılan istikameti takip ediyor.