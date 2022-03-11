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Bolu Dağı Tüneli'nde kar ve sis etkili
Başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu Dağı'nda 2 gün daha kar yağması bekleniyor.
- AA
- 11.03.2022 - 09:19
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.
2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK
Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını bölgede sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor.