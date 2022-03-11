Bolu Dağı Tüneli'nde kar ve sis etkili

Bolu Dağı Tüneli'nde kar ve sis etkili

Başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu Dağı'nda 2 gün daha kar yağması bekleniyor.

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.

2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını bölgede sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor.