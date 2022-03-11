Petrol
109.64
0.28%
Euro
16.45
0.63%
Dolar
14.94
0.57%
Altın
954.39
0.25%
Borsa
2042
0.00%
Bitcoin
586.039
0.66%
BTXN Coin
39.11
1.98%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Hafif kar -1 C

    Bolu Dağı Tüneli'nde kar ve sis etkili

    Başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu Dağı'nda 2 gün daha kar yağması bekleniyor.
    • AA
    • 11.03.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu Dağı Tüneli'nde kar ve sis etkili

    Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Otoyolun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler, D-100 kara yolunun ise Elmalık, Abant Kavşağı, Dağkent, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde kar yağışı zaman zaman etkisini gösteriyor.

    2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

    Karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını bölgede sürdürürken, trafik ekipleri sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

    Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2 gün daha kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #1

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #2

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #3

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #4

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #5

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #6

    Bolu Dağı Tüneli nde kar ve sis etkili #7


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Emine Erdoğan ile Michal Herzog, Ankara’da sergi açılışı yaptı
    Kültür Sanat

    Emine Erdoğan ile Michal Herzog, Ankara’da sergi açılışı yaptı

    Bakan Ersoy: Çocuklarımıza telefon yerine, kitap vermeliyiz
    Kitap

    Bakan Ersoy: Çocuklarımıza telefon yerine, kitap vermeliyiz

    Görüş Bildir