Bolu Dağı Tüneli'nden 2 günde 100 binden fazla araç geçti

Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen sürücülerin yola çıkmasıyla otoyoldan geçen araç sayısı belli oldu.

Vatandaşlar, tam kapanma öncesi memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Çeşitli güzergahlarda yoğun trafik oluşurken, "İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak bilinen Anadolu Otoyolu geçişindeki Bolu Dağı Tüneli'ni kullanan araç sayısı belli oldu.

TÜNELDEN GEÇEN ARAÇ SAYISI

Tünelden tam kapanma süreci öncesinde 2 günde 100 binden fazla geçiş yaptı.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, "tam kapanma" öncesi yaşanan trafik yoğunluğu dün akşam saat 17.00'den sonra azaldı.

28-29 NİSAN TARİHLERİNDEKİ GEÇİŞ SAYILARI

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da yaşayan vatandaşların, memleketlerine gitmek için yola çıkması otoyolda yoğunluğa neden oldu.

Karayolları Bolu Dağı Tüneli Bakım ve İşletme Şefliği'nin verilerine göre, Bolu Dağı Tüneli'nden "tam kapanma" süreci öncesinde, 28 Nisan'da 40 bin, 29 Nisan'da ise 60 binin üzerinde araç geçti.